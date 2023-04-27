В Тюмени мужчина выпал с балкона седьмого этажа на улице Широтной и погиб

Люди предположили, что мужчина споткнулся и выпал с балкона. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в многоквартирном доме на улице Широтной, 41 в районе 8 часов вечера с балкона седьмого этажа выпал человек. Очевидцы трагедии незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Трагедия произошла накануне, 26 апреля. О подробностях происшествия высказались жители в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Люди предположили, что мужчина споткнулся и выпал с балкона.

«В Тюмени 26 апреля вечером из окна выпал человек. Некоторые очевидцы считают, что мужчина перед сном решил выйти на балкон, возможно покурить, споткнулся обо что-то, зацепился за штору и упал с седьмого этажа. Разбился насмерть», – рассказали пользователи в социальных сетях.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения региона. Там редакции подтвердили информацию.

– Вызов поступил 26 апреля в 20:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи – в 20:20. Медики констатировали смерть, – уточнили в депздраве.

Комментарий от пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области ожидается.

Напомним, что рейсовый поезд Новый Уренгой – Москва насмерть сбил семейную пару, которая перебегала железнодорожные пути в темноте на запрещенном для перехода участке.