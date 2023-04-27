В Тюменской области 27 апреля 2023 года потушили лесной пожар на площади более 16 га

В Тюменской области до сих пор полыхает один лесной пожар. Фото: Архив "КП"

Ландшафтный пожар на более чем 16 гектарах земли потушили в Тюменской области в четверг, 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса.

По данным региональной диспетчерской службы, в Тюменской области до сих пор полыхает один лесной пожар, всего в прошедшие сутки спасатели помогали ликвидировать два возгорания.

Отметим, что на 27 апреля в трех районах Тюменской области прогнозируется средняя степень пожарной опасности. Под ударом оказались ишимская, тобольская и тюменская авиазоны.