В правительстве назвали причину неприятного запаха и смога в Тюмени

Огромные облака дыма и гари несутся в сторону Тюмени. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В департаменте лесного комплекса Тюменской области объяснили, почему жители региона второй день подряд ощущают запах гари и замечают дымку. Специалисты уточняют, что виной тому крупный природный пожар на границе Свердловской и Курганской областей, его хорошо видно с космического спутника.

Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области.

Огромные облака дыма и гари несутся в сторону Тюмени. Сейчас в регионе действует один лесной пожар – в Ялуторовском районе. Огонь полыхает в нескольких метров от населенного пункта. Спасатели отслеживают обстановку круглосуточно.

Напомним, что 26 апреля 2023 года Тюменскую область накрыли смог и вонь от пожаров в соседних регионах. Жителям порекомендовали не выходить из дома, а также не открывать окна.