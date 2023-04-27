Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 апреля 2023 4:51

В правительстве назвали причину неприятного запаха и смога в Тюмени

Огромные облака дыма и гари несутся в сторону Тюмени
Серафима Краснова
Огромные облака дыма и гари несутся в сторону Тюмени.

Огромные облака дыма и гари несутся в сторону Тюмени.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В департаменте лесного комплекса Тюменской области объяснили, почему жители региона второй день подряд ощущают запах гари и замечают дымку. Специалисты уточняют, что виной тому крупный природный пожар на границе Свердловской и Курганской областей, его хорошо видно с космического спутника.

Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области.

Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области.

Огромные облака дыма и гари несутся в сторону Тюмени. Сейчас в регионе действует один лесной пожар – в Ялуторовском районе. Огонь полыхает в нескольких метров от населенного пункта. Спасатели отслеживают обстановку круглосуточно.

Напомним, что 26 апреля 2023 года Тюменскую область накрыли смог и вонь от пожаров в соседних регионах. Жителям порекомендовали не выходить из дома, а также не открывать окна.