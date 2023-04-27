От лесных пожаров в Тюменской области в 2023 году выгорит более 33 тысяч гектаров земли

Правительство планирует снижать допустимую площадь лесных возгораний в регионе каждый год на 2 тысячи гектаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области власти рассчитали примерную площадь лесных пожаров в регионе до 2025 года. Согласно опубликованным изменениям, которые вносят корректировки в государственную программу «Развитие лесного комплекса», в 2023 году в Тюменской области выгорит более 33,7 тысячи гектаров земли. Примечательно, что в предыдущем году эта цифра составляла 15,9 тысячи гектаров.

Правительство планирует снижать допустимую площадь лесных возгораний в регионе каждый год на 2 тысячи гектаров. Кроме того, власти указали выделенную сумму на ликвидацию пожаров: в 2023 году она составит более 30 миллионов рублей, в 2024-м – около 39,8 миллиона рублей, а в 2025 году – почти 41 миллион рублей.

Добавим, что с каждым годом правительство планирует снижать финансирование на профилактику пожаров и предупреждение: 5 – 10 миллионов рублей меньше ежегодно.