В Тюмени отменили фейерверк на набережной в праздники – 1 Мая и в День Победы

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

В Тюмени отменили праздничный фейерверк 1 Мая и в День Победы 9 мая. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук после заседания организационного комитета по подготовке и проведению общегородских мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам мэра, при принятии решения участники заседания учитывали актуальную обстановку и стратегию по обеспечению безопасности проведения городских мероприятий.

– Одно из решений оргкомитета: традиционного праздничного фейерверка на набережной не будет. Вместе с тем в честь 1 Мая и Дня Победы 9 мая прогремят салюты из стрелкового оружия. Выстрелы произведут курсанты ТВВИКУ во время мероприятий, – уточнил мэр Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Напомним, что традиционного шествия «Бессмертный полк» в городе не состоится, как и парада Победы.