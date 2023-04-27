В Тюменской области 27 апреля 2023 года вместе с жарой ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер

Температура воздуха ночью 27 апреля в Тюменской области составит +8…+13 градусов Цельсия. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Согласно прогнозу Гидрометцентра, четверг, 27 апреля, в Тюмени и области будет жарким – метеорологи предвещают от +19 до +24 градусов Цельсия. Однако при этом синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди в регионе, а также грозу и порывистый ветер до 18 метров в секунду.

Но уже в субботу, 29 апреля, никаких осадков, по данным метеорологов, не предвидится. Температура воздуха ночью 27 апреля в Тюменской области составит +8…+13 градусов Цельсия.

Отметим, гроза и порывистый ветер обрушатся на Уральские и Сибирские регионы. Стоит напомнить, что май в Тюменской области будет необычно теплым и солнечным. Температура воздуха в регионе весь месяц будет выше нормы.