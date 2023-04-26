Трансгендера объявили в розыск судебные приставы в Тюмени за долги по алиментам

Молодой человек 1985 года рождения родом из Тюмени. Фото: Татьяна Коркина

Трансгендера объявили в розыск судебные приставы за долги по алиментам или уголовным штрафам. По данным официального сайта УФССП Тюменской области, в регионе разыскивается Сато Диана Анатольевна, он же Бусоргин Денис Анатольевич.

Молодой человек 1985 года рождения родом из Тюмени. О сумме его задолженности не сообщается, но, согласно законодательству, долги тюменца должны превышать более десяти тысяч рублей.

Фото: официальный сайт УФССП Тюменской области.

Судебные приставы Тюменской области просят всех, кто знает о местоположении данного человека, позвонить по номеру, указанному на официальном сайте управления.