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НовостиОбщество26 апреля 2023 16:58

Трансгендера объявили в розыск судебные приставы в Тюмени за долги по алиментам

Молодой человек 1985 года рождения родом из Тюмени
Серафима Краснова
Молодой человек 1985 года рождения родом из Тюмени.

Молодой человек 1985 года рождения родом из Тюмени.

Фото: Татьяна Коркина

Трансгендера объявили в розыск судебные приставы за долги по алиментам или уголовным штрафам. По данным официального сайта УФССП Тюменской области, в регионе разыскивается Сато Диана Анатольевна, он же Бусоргин Денис Анатольевич.

Молодой человек 1985 года рождения родом из Тюмени. О сумме его задолженности не сообщается, но, согласно законодательству, долги тюменца должны превышать более десяти тысяч рублей.

Фото: официальный сайт УФССП Тюменской области.

Фото: официальный сайт УФССП Тюменской области.

Судебные приставы Тюменской области просят всех, кто знает о местоположении данного человека, позвонить по номеру, указанному на официальном сайте управления.