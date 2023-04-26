Новая поликлиника в Каскаре обеспечена электроснабжением

Новая поликлиника в селе Каскара Тюменской области обеспечена электроснабжением от новой подстанции. Работы по технологическому присоединению выполнили «Россети Тюмень».

Энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 800 кВА и построили две кабельные линии, проложив подземную энергоинфраструктуру с применением метода горизонтального направленного бурения. Контролировать параметры качества и объема передаваемой электроэнергии будут три интеллектуальных прибора учета с функцией дистанционной передачи данных.

Напомним, поликлиника в Каскаре построена в рамках нацпроекта и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Уже сегодня прием пациентов ведут более десяти врачей, пациенты могут сделать рентген, флюорографию, маммографию и УЗИ. Медучреждение рассчитано на посещение жителями 11 населенных пунктов, а это свыше 22 тысяч человек.