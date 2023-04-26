Жильцов сгоревшей пятиэтажки на Воровского, 21 в Тюмени расселят по гостиницам

Спасателям удалось сначала локализовать, а потом и ликвидировать пожар. Фото: Архив "КП"

В Тюмени на улице Воровского в жилом многоквартирном доме произошел пожар, огонь начался на балконе пятого этажа, а потом пламя перебросилось на кровлю здания. Спасателям удалось сначала локализовать, а потом и ликвидировать пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 38 человек из многоэтажного дома на улице Воровского, 21.

Власти рассказали, как готовы помочь пострадавшим от огня. По словам заместителя главы администрации Тюмени Петра Вагина, жителей, чьи квартиры пострадали, расселят по гостиницам.

– Предварительно огнем повреждена одна квартира и три балкона, кровля пострадала по всей протяжённости дома. Эвакуировано 38 человек. Пострадавших нет. Обеспечена охрана места происшествия. Дом от ресурсов отключен, – уточнили в пресс-службе городской мэрии.

В частности, администрация заключила контракты с гостиницами «Малахова» и «Заречный». Там для погорельцев предусмотрено более 200 номеров. Жители смогут там находиться до 2 месяцев.

Отметим, сегодня, 26 апреля, с тюменцами проведут встречу, на которой будут озвучены дальнейшие действия в сложившейся ситуации. Специалисты пока обследуют здание.