Более трех тысяч рабочих мест создала «Страна Девелопмент» в стрит-ритейле

Фото: Артем Сонсин.

Свыше 120 000 кв. метров в жилых комплексах и ТРЦ построил федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Это уже позволило создать более трех тысяч рабочих мест в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Это сотрудники, работающие в магазинах, салонах, аптеках, кафе, медицинских лабораториях, детских садах и других объектах инфраструктуры в новостройках и ТРЦ. Еще около 40 000 квадратных метров застройщик сдаст в ближайшие два года.

В состав «Страны» входит компания MallTeam. Она занимается формированием и управлением коммерческих помещений. Структура заранее определяет арендаторов, которые формируют первичную инфраструктуру в жилых комплексах, помогая жителям чувствовать себя комфортней, особенно в первый год заселения.

– «Страна Девелопмент» строит по принципу «город в городе». Важно, чтобы жители могли закрыть все базовые потребности в шаговой доступности от дома. Поэтому первоочередно на первых этажах жилых домов открываются продуктовые магазины, аптеки и базовые сервисные услуги, – комментирует Владимир Пелевин, коммерческий директор компании MallTeam, управляющей ТРЦ «Тюмень Сити Молл» и «Матрешка».

Аналитики компании подсчитали соотношение направлений бизнеса, которые открываются в ЖК и ТРЦ рядом с микрорайонами. На первом месте (21%) – FMCG (товары повседневного спроса, нацеленные на широкий круг покупателей). На втором (19%) – рестораны и кафе. Закрывают тройку различные услуги и сервисы (банки, сотовая связь, ателье, ремонт техники) – 15%.

12% от всех коммерческих посещение занимают аптеки и медицинские центры, по 10% – салоны красоты и косметологии, а также непродовольственные товары. 5% – мебельные магазины и салоны, 4% – образовательные центры, 3% – спортивные секции, 1% – прочее.

Фото: Артем Сонсин.

Фото: Артем Сонсин.

Специалисты MallTeam помогают инвесторам быстро найти арендаторов и начать получать арендный доход, а собственникам – развить бизнес, подобрать подходящее помещение еще до ввода дома, разработать концепцию, получить юридическую консультацию.

Аналитики компании отмечают, что растет тенденция «бизнес рядом с домом». Все чаще предприниматели выбирают коммерческие помещения в своих же жилых комплексах. Это позволяет значительно сэкономить на логистике и управленческих механизмах.

Специалисты отмечают, что выгода помещений для бизнеса именно в новых жилых домах очевидна – большой пешеходный трафик, много свободных и востребованных ниш – от маленьких кофеен и шоурумов до крупных салонов, магазинов и центров услуг.

По аналитике застройщика «Страна Девелопмент» в среднем прибыль от коммерческих помещений приносит 12,5% годовых, а удорожание квадратов для бизнеса составляет до 25%.

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