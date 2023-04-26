В МЧС сообщили о горящей пятиэтажке на улице Воровского в Тюмени

Тревожный вызов о пожаре поступил в третьем часу дня. Фото: Архив "КП"

Огонь продолжает полыхать во всех частях Тюменской области. На этот раз пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Воровского, 21. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники МЧС.

– Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Спасатели поделились видеокадрами с места тушения возгорания. Сейчас сотрудники ведомства эвакуируют жильцов и параллельно сдерживают огонь. Из зоны воздействия опасных факторов пожара в доме на Воровского спасено 8 человек, сообщили в МЧС.

К 16.00 крупный пожар в тюменской многоэтажке локализован на площади 960 квадратных метров.

Напомним, на трассе из Тюмени в сторону Тобольска частично ограничено движение транспорта из-за дыма от пожара.