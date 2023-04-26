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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:24

Ветераны в Тюмени 27 апреля могут принять участие в юбилейном Диктанте Победы

Жители смогут пройти тест и проверить качество своих знаний
Серафима Краснова
Жители смогут пройти тест и проверить качество своих знаний.

Жители смогут пройти тест и проверить качество своих знаний.

Фото: Татьяна Коркина

Ветераны в Тюмени могут принять участие в юбилейном, пятом Диктанте Победы. Он пройдет завтра, 27 апреля 2023 года, во всех регионах страны.

Жители смогут пройти тест и проверить качество своих знаний. Тюменцам предоставляют один из двух подготовленных текстов. Чтобы записаться, участникам нужно вписать свой номер телефона, также можно зайти через электронную почту.

Площадка для проведения диктанта будет организована на базе Тюменского областного Совета ветеранов в Тюмени на улице Советской, 61. Регистрация начнется в 13.00, а сам диктант стартует в 14.00.