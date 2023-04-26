На трассе из Тюмени в сторону Тобольска частично ограничено движение транспорта из-за дыма от пожара

На месте работает наряд полка ДПС. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В связи с задымлением проезжей части инспекторы ДПС частично ограничили движение транспорта с 35-го по 36-й километр федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. В области произошло возгорание травы, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

– На месте работает наряд полка ДПС ГИБДД, автоинспекторы перекрыли одну полосу движение по направлению в Тобольск. В сторону Тюмени ограничений нет, – уточнили в ведомстве.

Водителям рекомендовали выбирать безопасную скорость при движении по магистрали. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Инспекторы ДПС рекомендовали автомобилистам выбирать безопасную скорость при движении по магистрали, а также соблюдать дистанцию.

Напомним, регион 26 апреля 2023 года накрыли смог и вонь от пожаров.