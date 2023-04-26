В деревне Малоудалово под Тюменью загорелась частная ферма

До прибытия спасателей сотрудникам фермы удалось вывести 25 голов скота. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В тюменской деревне Малоудалово Ишимского района загорелся коровник. Сообщение о возгорании на частной ферме поступило на пульт управления МЧС в среду в 10:12. До прибытия спасателей сотрудникам фермы удалось вывести 25 голов скота.

– Прибывшие к месту вызова огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара и защите соседних строений. Также для предупреждения распространения огня собственником фермы была проведена ее круговая опашка. Благодаря слаженным действиям всех участников тушения пожара огонь был оперативно локализован, а затем и ликвидирован, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Площадь возгорания составила более 380 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал, включая животных. Для ликвидации пламени от МЧС привлекалось 18 спасателей и 4 единицы спецтехники.