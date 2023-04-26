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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 8:30

В деревне Малоудалово под Тюменью загорелась частная ферма

До прибытия спасателей сотрудникам фермы удалось вывести 25 голов скота
Серафима Краснова
До прибытия спасателей сотрудникам фермы удалось вывести 25 голов скота.

До прибытия спасателей сотрудникам фермы удалось вывести 25 голов скота.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В тюменской деревне Малоудалово Ишимского района загорелся коровник. Сообщение о возгорании на частной ферме поступило на пульт управления МЧС в среду в 10:12. До прибытия спасателей сотрудникам фермы удалось вывести 25 голов скота.

– Прибывшие к месту вызова огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара и защите соседних строений. Также для предупреждения распространения огня собственником фермы была проведена ее круговая опашка. Благодаря слаженным действиям всех участников тушения пожара огонь был оперативно локализован, а затем и ликвидирован, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Площадь возгорания составила более 380 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал, включая животных. Для ликвидации пламени от МЧС привлекалось 18 спасателей и 4 единицы спецтехники.