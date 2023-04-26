Бойцы попросили передать им местные газеты. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские военнослужащие из зоны СВО обратились к губернатору Александру Моору. Бойцы попросили передать им местные газеты, чтобы не терять связь с малой Родиной и быть в курсе всех событий.

– Им важно знать, как дела дома, как живут их села, деревни, города. Чтобы парни не теряли связь с родиной, редакции со всех районов нашей области откликнулись и теперь еженедельно присылают электронные версии местных газет, – сообщил глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Кроме того, местный телеканал готовит отдельную программу для военнослужащих, уточнил губернатор.