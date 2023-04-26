Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 апреля 2023 7:16

Суд отправил на принудительное лечение учителя из Омутинки в Тюменской области за домогательства к детям

Бывший преподаватель обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних
Серафима Краснова
Бывший преподаватель обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении детей.

Бывший преподаватель обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении детей.

Фото: Татьяна Коркина

Сегодня суд освободил от ответственности учителя, который обвиняется в домогательствах к детям. Омутинский районный суд своим постановлением направил Алексея Л. на принудительное лечение в областную клиническую психиатрическую больницу.

Напомним, бывший преподаватель обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет. Некоторое время учитель находился в СИЗО, но позже суд его освободили по состоянию здоровья.

– У подозреваемого обнаружили временное психическое расстройство в форме «депрессивного эпизода средней степени тяжести с соматическими симптомами». Об этом свидетельствуют данные психического состояния в виде повышенной тревожности, напряженности из-за психотравмирующей ситуации, – говорится в материалах дела.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, преподаватель пробудет в психиатрической больнице до 2 мая.