Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени хочет жаловаться Александру Бастрыкину

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени планирует жаловаться главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом рассказал бывший адвокат тюменца Александр Почуев в своем Telegram-канале. Накануне, 25 апреля, сторона защиты обвиняемого закончила представлять свои доказательства невиновности Виталия Бережного, за которое ему грозит пожизненное лишение свободы.

После вынужденного ухода адвоката Анастасии Волк и Александра Почуева, суд назначил тюменцу защитника по назначению – известного адвоката из Санкт-Петербурга Максима Бугаева.

– Однако и новые защитники оказались ограничены судом в ознакомлении с делом и в возможности представления доказательств присяжным. Суд, ссылаясь на процессуальный характер доводов защиты по обстоятельствам дела, на которых фактически построено обвинение, в действительности лишает защиту возможности представлять присяжным заседателям доводы и имеющиеся в деле доказательства для оценки последних самими присяжными на предмет достоверности и достаточности, – уточнил Александр Почуев.

Таким образом, отмечает правозащитник, в дело вернулась Анастасия Волк, потому что именно ей на этапе предварительного расследования и первого процесса по делу Виталия Бережного в Тюменском облсуде были предоставлены имеющиеся доказательства. Почуев объясняет, что стороне защиты тюменца сейчас приходится работать в крайне тяжелых условиях.

Кроме того, судья Александра Ковалевская накануне исключила одного из присяжных, а участникам процесса не были предоставлены фактические данные, которые бы подтверждали наличие оснований для исключения присяжного по делу Виталия Бережного.

Житель Тюмень попросил адвоката Александра Почуева написать обращение на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина о систематическом воздействии на присяжных со стороны неустановленных лиц.

Напомним, о своем решении покинуть дело Почуев рассказал 13 апреля 2023 года. Он также заявил, что продолжит собственное адвокатское расследование и подаст иск на следователей, а еще и на известного телевизионного ведущего и его программу.

Стоит отметить, что Виталия Бережного подозревают в похищении, изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Она пропала днем 30 июня 2021 года. В результате девочку обнаружили мертвой в коробке на берегу озера. На подозреваемого силовики вышли через несколько дней. Им оказался Виталий Бережной – мебельщик и бывший спецназовец. Он проживал в соседнем с погибшей доме.