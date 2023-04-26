В Тюмень из Херсонской области прибыла самая большая партия беженцев с детьми

Беженцев направят в пункт временного размещения в Тюмени. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмень с линии соприкосновения в Херсонской области прибыла самая большая партия вынужденных переселенцев. Группа из 25 человек, включая четырех детей, на поезде добралась ночью до Тюмени. Кадрами с вокзала поделились в информационном центре правительства Тюменской области.

– На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Беженцев направят в пункт временного размещения в Тюмени, уточнили в ведомстве. Там специалисты окажут им медицинскую и юридическую помощь.

Отметим, с февраля 2023 года в Тюменскую область из зоны СВО прибыло десять групп вынужденных переселенцев.