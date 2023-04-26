В Тюмени с 28 апреля 2023 года начнут обрабатывать зеленые зоны и кладбища от клещей

На муниципальных кладбищах Тюмени акарицидная обработка будет проводиться в несколько этапов. Фото: Татьяна Коркина

Городские зеленые зоны и кладбища уже 28 апреля 2023 года начнут обрабатывать от потенциально опасных насекомых – клещей, которые могут оказаться разносчиками серьезных инфекций. Как сообщили в пресс-центре тюменской мэрии, к обработке скверов, парков и пешеходных бульваров специалисты приступят в конце текущей недели.

По информации городской администрации, подрядчик должен выполнить работы на всех озелененных территориях в черте Тюмени, список которых уже подготовлен. В первую очередь будут обработаны места, где пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

– При проведении работ должны быть соблюдены определенные условия: обработка осуществляется только при благоприятном метеопрогнозе на ближайшие 3 дня, так как при выпадении значительного количества осадков возможно снижение эффективности средств. Обработка проводится в ранние утренние или вечерние часы, в безветренную погоду, при наиболее низкой температуре воздуха, малой инсоляции и минимальных воздушных потоках с обязательным информированием населения, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

На муниципальных кладбищах Тюмени акарицидная обработка будет проводиться в несколько этапов: с апреля и до конца сентября.

Напомним, первый укус клеща в регионе зарегистрирован 16 марта 2023 года. На сегодняшний день от опасных насекомых пострадали 685 человек.