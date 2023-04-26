В Тюмени пассажирский поезд Новый Уренгой – Москва насмерть сбил двух человек

Погибшие переходили железнодорожную дорогу в запрещенном месте. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени пассажирский поезд насмерть сбил двух человек. Прокуратура региона взяла обстоятельства происшествия под свой контроль.

По данным надзорного ведомства, накануне, 25 апреля, в районе 2136-го километра пикет 8 в городе Тюмень следующий из Нового Уренгоя в Москву поезд смертельно травмировал 30-летнюю девушку и мужчину, личность которого до сих пор устанавливается. Примечательно, что погибшие переходили железнодорожную дорогу в запрещенном месте.

– На место происшествия выехал Тюменский транспортный прокурор, сотрудники Тюменского ЛО МВД России на транспорте и Тюменского СО на транспорте Центрального ЦМСУТ СК России, – сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры Тюменской области.

Сотрудники ведомства организовали прокурорскую проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии.