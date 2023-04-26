Легенды российской сцены группа PLAZMA дадут большой сольный концерт в баре «Руки Вверх!»

Фото: предоставлено организатором.
20 мая на сцене бара «Руки ВВерх!» выступят настоящие легенды российской сцены, которые написали и исполнили десятки мощных англоязычных песен, среди них настоящие боевики: «Take My Love», «You’ll Never Meet an Angel», «Lonely», «Mystery», «Save».
Концертная площадка бара «Руки Вверх!» предоставляет посетителям концертов уникальную возможность приблизиться к звездам на расстояние вытянутой руки, а также оценить по достоинству качественный и мощный звук.
До и после концерта гостей ждет дискотека 90-х с ведущим и зажигательными хитами.
Фото: предоставлено организатором.
Сбор гостей – 18.00, начало концерта – 20.00.
Адрес: Тюмень, Челюскинцев, 40.
18+
Билеты по акции: clck.ru/34D7Rm