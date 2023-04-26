На Тюмень и область к выходным движется мощное похолодание

В Тюмени ожидается днем до +9 градусов, местами до +5 градусов. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Жителей Тюменской области ждет неприятный сюрприз уже на этой неделе: после весьма теплых дней в регион нагрянет мощное похолодание, говорят данные синоптиков. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра, в среду, 26 апреля 2023 года, в Тюмени и области дневная температура воздуха составит +18...+23 градуса Цельсия.

Однако уже в субботу, 29 апреля, в регионе мощно похолодает — в Тюмени ожидается днем до +9 градусов, местами до +5 градусов Цельсия. Интересно, что в воскресенье, 30 апреля, столбики термометров опустятся еще ниже.

По народному календарю, 26 апреля 2023 года отмечается день Фомаиды Медуницы. В этот день нельзя делать крупные покупки. Если вы собрались покупать квартиру, машину, дорогую бытовую технику, мебель, то лучше выбрать для этого другой день.