В Тюмени прошел совместный выезд наставников и детей проекта «Наставничество»

Фото: проект «Наставничество»

В воскресенье, 23 апреля, свершилась долгожданная объединяющая встреча-поездка наставников трех потоков и детей проекта «Наставничество». Для первой совместной и надолго запоминающейся поездки кураторы проекта выбрали прекрасный этнопарк Юрибей и уютный гостевой дом на базе Хлеб-Соль.

Первым делом ребята и наставники отправились на прогулку в этнопарк Юрибей. Ребята посетили зоопарк, покормили животных, сделали фотографии, затем отправились на экскурсию в этнопарк. Увидели жилища и предметы быта народов Сибири, посетили выставку, посвященную разведению голубей. А также посмотрели коллекцию раритетных автомобилей и даже настоящие самолёты!

Фото: проект «Наставничество»

Следующей точкой поездки стал прекрасный гостеприимный комплекс Хлеб-Соль. Большой уютный дом-шале был предоставлен в пользование проекту. Деревянный, длинный, массивный обеденный стол как символ единения, сближения и душевности произвел впечатление на всех.

Наставники накрыли сытный, щедрый стол, а также провели мастер-класс по приготовлению шаурмы. Дети были в восторге.

Фото: проект «Наставничество»

Дети и наставники играли в совместные игры, много смеялись, а подводя итоги всего дня куратор проекта Алевтина Липатникова предложила ребятам на огромном ватмане нарисовать свои ладошки, подписать имена и посмотреть как нас много, и что мы вместе, рядом. Идея ребятам понравилась.

В завершении дети и наставники поделились впечатлениями о встрече. Главные слова этого дня звучали как: ЛЕГКО. РАССЛАБЛЕННО. ДУШЕВНО. Проект реализуется при поддержке «Фонда президентских грантов».