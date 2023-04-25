Приют в Тюмени не поддержал инициативу властей об усыплении бездомных собак

Усыплять питомца стоит, если он действительно безнадежен, считают в приюте. Фото: Татьяна Коркина

Тюменский приют не поддержал инициативу властей об усыплении агрессивных бездомных собак. Напомним, в Государственную Думу РФ попал законопроект, который дает право губернаторам регионов устанавливать порядок обращения с безнадзорными животными, в том числе, право на их усыпление.

По мнению властей, именно так можно решить проблему с безнадзорными собаками. Однако в тюменском приюте «Лучший друг» думают иначе, пишет «АиФ-Тюмень».

— Усыплять собак бессмысленно, от этого их меньше не станет. Лучше создавать больше приютов. К тому же мы живем в цивилизованном обществе. Решать проблему нужно на государственном уровне, чтобы привлекать к ответственности каждого хозяина, который заводит питомца. Усыпить питомца, на наш взгляд, стоит только в том случае, если он действительно безнадежен, например, болен, — заявили в тюменском приюте.

Напомним, в лифте на 2-летнего малыша напала собака. Врачам в Тюмени пришлось зашивать ребенку лицо.