Алкогольное предприятие в Тюменской области за 2022 год заработало более 623 млн рублей

Выручка компании за год увеличилась на 50,6%. Фото: Татьяна Коркина

Крупный алкогольный производитель Тюменской области в 2022 году заработал больше 623,6 миллиона рублей. Речь идет об организации «Бенат», которая на территории региона занимается выпуском алкогольной продукции, например, водки. По данным финансового показателя компании за прошлый год, выручка и чистая прибыль «Бенат» выросла на 50%.

— Акционерное общество «Бенат»: выручка — 623,6 миллиона рублей. Чистая прибыль — 784 тысячи рублей, — указано в отчете о финансовых результатах организации.

Выручка компании за год увеличилась на 50,6%, а чистая прибыль – на 101,5%. Расходы организации тоже выросли, но незначительно. Добавим, в 2021 году акционерное общество «Бенат» заработало только 414 миллионов рублей, из них чистый убыток – 50 миллионов рублей.

Напомним, предприятие открылось в 1991 году.