В тюменской деревне Большой Остров с 25 апреля ввели карантин из-за вируса бешенства

Опасная болезнь найдена в анализах трупа коровы. Фото: Татьяна Коркина

В тюменской деревне Большой Остров выявили очаг опасной инфекции – бешенства. С 25 апреля 2023 года в населенном пункте введен карантин, говорится в документации правительства Тюменской области.

Вирус бешенства обнаружен в пределах границ личного подсобного хозяйства на улице Зеленая в Ишимском районе. Опасная болезнь найдена в анализах трупа коровы или быка.

На время карантина в населенном пункте вводится запрет на проведения ярмарок и выставок домашних животных, а также нельзя вывозить из деревни не вакцинированный скот.