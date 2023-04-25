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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 9:49

Самокатчик сбил 10-летнюю школьницу на улице Мориса Тореза

Девочка получила травмы
Серафима Краснова
Девочка получила травмы, на обследование в больницу ее забрали медики скорой помощи.

Девочка получила травмы, на обследование в больницу ее забрали медики скорой помощи.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 37-летний мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 10-летнюю школьницу. Несчастный случай произошел на пересечении улиц Мориса Тореза и Малыгина, напротив ТЦ «Вояж», рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Девочка получила травмы, на обследование в больницу ее забрали медики скорой помощи. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, следователи взяли на контроль ДТП с участием бензовоза и рейсового автобуса. По данным ведомства, число пострадавших в аварии на трассе Тюмень – ХМАО за ночь выросло с 9 до 11 человек.