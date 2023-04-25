Ретропоезд «Эшелон Победы» приедет в Тюмень 14 мая 2023 года

Фото: пресс-служба РЖД.

К 78-й годовщине Победы Свердловская железная дорога запускает ретропоезда на паровозной тяге «Эшелоны Победы». С 29 апреля 2023 года поезд из двух составов будет курсировать по Тюменской и Свердловской областям. Остановку экспозиция сделает на 50 станциях трех регионов России.

– «Эшелон Победы» – это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В одном из вагонов будет сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить», – рассказали в пресс-службе РЖД.

В Тюмень ретропоезд прибудет 14 мая 2023 года, здесь он простоит с 12.00 до 16.00.

Кроме того, на платформах установят образцы исторической военной техники: от танка Т-34 до реактивной установки «Катюша». «Вагон памяти» включат в экспозицию «Эшелон Победы». Здесь жители Тюменской области смогут посмотреть на снимки фронтовиков. Возглавят шествие раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355 и Л-3111.

Добавим, в Тюмени также пройдут митинги и концерты, на площади деятели культуры споют песни о войне и прочитают стихи.