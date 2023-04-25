На улице Ленина в Тюмени для транспорта перекроют еще один участок дороги с 20 мая на три месяца

Водителей просят соблюдать бдительность. Фото: Татьяна Коркина

В рамках капитального ремонта на улице Ленина специалисты перекроют еще один участок дороги. Ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа. От Перекопской до Красина будет прекращено движение транспортных средств.

– Участок от здания № 2 на улице Ленина до улицы Перекопской также остается перекрытым. На время производства работ будет организовано двустороннее движение по улице Республики на участке от здания № 2/2 до пересечения с улицей Семакова, – сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени.

Водителей просят соблюдать бдительность, обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок дороги по улице Республики.