Пожилой мужчина в Тюмени сделал непристойное предложение 15-летней девочке и оказался в суде

Суд привлек к ответственности тюменца за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени пожилой мужчина сделал непристойное предложение 15-летней девочке. Инцидент произошел в июле 2022 года в здании городского общежития. Подросток напугалась и рассказала обо всем родителям.

Родители ребенка написали заявление в полицию, где было заведено уголовное дело. Заседание прошло в Ленинском районном суде 2 марта 2023 года. На судебном заседании мужчина все отрицал, но факты говорили об обратном.

– Суд назначил тюменцу наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Иск в пользу несовершеннолетней удовлетворили частично. Суд обязал выплатить потерпевшей 20 000 рублей. Приговор еще не вступил в силу, обжалуется одной из сторон, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области по запросу редакции «КП»–Тюмень».

Апелляционное слушание состоится в мае 2023 года, уточнили в ведомстве. Напомним, ограничение свободы подразумевает запрет на выход из места постоянного проживания в определенное время суток, а также ограничение на посещение мест массовых мероприятий и выезд за пределы города.