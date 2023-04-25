Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Глава Тюмени Руслан Кухарук получил почетную награду от президента РФ Владимира Путина. Благодарственное письмо «За активное участие в развитие местного самоуправления в РФ» вручил мэру заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко накануне, 24 апреля 2023 года.

– Благодарственным письмом Президента Российской Федерации «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» награждены Сопредседатели ВАРМСУ Ирина Гусева, глава Тюмени Руслан Кухарук..., – сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Напомним, Руслан Кухарук попал в новый состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России.