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НовостиПолитика25 апреля 2023 7:08

Глава Тюмени Руслан Кухарук получил почетную награду от президента РФ Владимира Путина

Мэру вручили благодарственное письмо «За активное участие в развитие местного самоуправления в РФ»
Серафима Краснова
Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Глава Тюмени Руслан Кухарук получил почетную награду от президента РФ Владимира Путина. Благодарственное письмо «За активное участие в развитие местного самоуправления в РФ» вручил мэру заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко накануне, 24 апреля 2023 года.

Благодарственным письмом Президента Российской Федерации «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» награждены Сопредседатели ВАРМСУ Ирина Гусева, глава Тюмени Руслан Кухарук..., – сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Напомним, Руслан Кухарук попал в новый состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России.