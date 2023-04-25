Увеличилось количество пострадавших с 9 до 11 человек в аварии с бензовозом и автобусом под Тюменью

Травмы получили 11 пассажиров автобуса, включая одного несовершеннолетнего. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Следователи взяли на контроль ДТП с участием бензовоза и рейсового автобуса. По данным ведомства, число пострадавших в аварии на трассе Тюмень – ХМАО за ночь выросло с 9 до 11 человек.

По версии следствия, 24 апреля в Ярковском районе в 19.40 на магистрали произошло столкновение бензовоза и общественного транспорта. Травмы получили 11 пассажиров автобуса, включая одного несовершеннолетнего. Сообщается, что восемь пациентов отправлены домой на амбулаторное лечение, трое пострадавших получают медицинскую помощь в учреждениях. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, по предварительной версии ГИБДД, авария произошла по вине водителя автобуса, который не выдержал дистанцию при движении на дороге.