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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 6:54

Увеличилось количество пострадавших с 9 до 11 человек в аварии с бензовозом и автобусом под Тюменью

Восемь пациентов отправлены домой на амбулаторное лечение
Серафима Краснова
Травмы получили 11 пассажиров автобуса, включая одного несовершеннолетнего.

Травмы получили 11 пассажиров автобуса, включая одного несовершеннолетнего.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Следователи взяли на контроль ДТП с участием бензовоза и рейсового автобуса. По данным ведомства, число пострадавших в аварии на трассе Тюмень – ХМАО за ночь выросло с 9 до 11 человек.

По версии следствия, 24 апреля в Ярковском районе в 19.40 на магистрали произошло столкновение бензовоза и общественного транспорта. Травмы получили 11 пассажиров автобуса, включая одного несовершеннолетнего. Сообщается, что восемь пациентов отправлены домой на амбулаторное лечение, трое пострадавших получают медицинскую помощь в учреждениях. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, по предварительной версии ГИБДД, авария произошла по вине водителя автобуса, который не выдержал дистанцию при движении на дороге.