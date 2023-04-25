В Тюменской области число пострадавших от укусов клещей выросло до 685 человек

На предыдущей недели от опасных насекомых пострадали 398 человек. Фото: Виктория Гаврик

Клещи продолжают нападать на жителей Тюменской области. За прошедшую неделю с укусами опасных насекомых обратились в медицинское учреждение около 287 тюменцев. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области по запросу «КП»–Тюмень».

– На 25.04.2023 года в медицинских организациях региона зарегистрировано 287 обращений граждан по поводу присасывания клещей, среди пострадавших есть дети до 14 лет. С начала сезона, с 16 марта 2023 года, случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Всего за полтора месяца от укусов клещей пострадали 685 человек, – уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, что активность клещей в регионе немного снизилась. Например, на предыдущей неделе от опасных насекомых пострадали 398 человек. Первый случай присасывания клеща в регионе зарегистрирован 16 марта 2023 года, это почти на две недели раньше, чем в 2021 году. Ранняя активность клещей, судя по всему, обусловлена ясной и солнечной погодой в Тюменской области, а также плюсовой температурой.

Напомним, по данным регионального Роспотребнадзора, наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Жители могут привиться по ускоренной схеме, состоящей из двух прививок.