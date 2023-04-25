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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:19

В Тюменской области число пострадавших от укусов клещей выросло до 685 человек

На предыдущей неделе от опасных насекомых пострадали 398 человек
Виктория Гаврик
На предыдущей недели от опасных насекомых пострадали 398 человек.

На предыдущей недели от опасных насекомых пострадали 398 человек.

Фото: Виктория Гаврик

Клещи продолжают нападать на жителей Тюменской области. За прошедшую неделю с укусами опасных насекомых обратились в медицинское учреждение около 287 тюменцев. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области по запросу «КП»–Тюмень».

– На 25.04.2023 года в медицинских организациях региона зарегистрировано 287 обращений граждан по поводу присасывания клещей, среди пострадавших есть дети до 14 лет. С начала сезона, с 16 марта 2023 года, случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Всего за полтора месяца от укусов клещей пострадали 685 человек, – уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, что активность клещей в регионе немного снизилась. Например, на предыдущей неделе от опасных насекомых пострадали 398 человек. Первый случай присасывания клеща в регионе зарегистрирован 16 марта 2023 года, это почти на две недели раньше, чем в 2021 году. Ранняя активность клещей, судя по всему, обусловлена ясной и солнечной погодой в Тюменской области, а также плюсовой температурой.

Напомним, по данным регионального Роспотребнадзора, наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Жители могут привиться по ускоренной схеме, состоящей из двух прививок.