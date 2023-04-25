В Тюмени 25 апреля, в Родительский день, образовались серьезные пробки у кладбищ

Особые заторы зарегистрированы у кладбищ Червишевское-2 и 1. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в Родительский день образовались серьезные пробки. Некоторые тюменцы, приезжающие на кладбище, оставляют свои машины вдоль дорог. Сегодня, 25 апреля, Радоница, так что в городе рядом с городскими кладбищами образовались заторы.

По данным сервисов, отслеживающих обстановку на дорогах, пробки зафиксированы на Федюнинского, вблизи остановки «Больничный комплекс «Нефтяник», на Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ и Червишевском тракте.

Особые заторы зарегистрированы у кладбищ Червишевское-2 и Червишевское-1.

Для того, чтобы обеспечить безопасность движения, вдоль магистралей у городских кладбищ выставили сотрудников полиции, а также машины скорой помощи. Экипажи ДПС регулируют действия водителей, чтобы избежать заторов. Инспекторы дежурят на федеральной трассе Курган – Тюмень на подъезде к Червишевскому кладбищу, уточняют в ведомстве.

Добавим, обстановка на дорогах в Тюмени улучшится во второй половине дня 25 апреля.