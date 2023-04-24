Тюменец на Lexus сбил 10-летнюю самокатчицу, которая ехала по пешеходному переходу

Авария произошла на улице Котельщиков,1. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени водитель автомобиля марки Lexus сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. Авария произошла на улице Котельщиков,1. Девочка ехала на самокате по «зебре», когда попала под колеса машины.

— Школьница доставлена в больницу для обследования. Обстоятельства ДТП с участием ребенка выясняются. Автоинспекторы проводят проверку, — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Добавим, инспекторы призывают всех участников движения быть внимательнее на дорогах.