В Тюмени, на Холодильной, загорелся деревянный жилой дом

Сообщение о пожаре поступило в шестом часу вечера. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени на центральной улице загорелся жилой дом. Огонь полыхал на первом этаже здания на Холодильной,20. Кадрами с места происшествия поделились сотрудники МЧС России по Тюменской области.

— В Тюмени сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области тушат пожар в нежилом двухэтажном доме по ул. Холодильная. Сообщение о пожаре поступило в шестом часу вечера, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.