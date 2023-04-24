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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 12:45

В Тюмени, на Холодильной, загорелся деревянный жилой дом

Сообщение о пожаре поступило в шестом часу вечера
Серафима Краснова
Сообщение о пожаре поступило в шестом часу вечера.

Сообщение о пожаре поступило в шестом часу вечера.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени на центральной улице загорелся жилой дом. Огонь полыхал на первом этаже здания на Холодильной,20. Кадрами с места происшествия поделились сотрудники МЧС России по Тюменской области.

— В Тюмени сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области тушат пожар в нежилом двухэтажном доме по ул. Холодильная. Сообщение о пожаре поступило в шестом часу вечера, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.