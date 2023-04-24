«Устроили кровавую бойню»: в Тюмени семейная пара с ребенком держит в страхе дом на Менделеева

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Жители многоквартирного дома на улице Менделеева, 12, корпус 1 пожаловались на своих соседей, которые устроили кровавую бойню в подъезде. Претензии и фотографии с места происшествия опубликовали горожане в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что какой-то ребенок в этом же доме кидается опасными предметами, бьет стекла машин, а родители устраивают драки на его глазах.

— Анонимно !!!! Ну вот и продолжение истории про мальчика, который бьет машины и кидает бутылки в людей на Менделеева 12, корпус 1, но теперь уже о родителях этого ребенка. Вчера устроили бойню около магазина на Николая Семенова, вернулись в свой двор напугали весь дом, уделали 2 подъезда в крови, при этом таскали за собой ребенка!!!!! Полиция как всегда приехала и уехала. При этом они оставили ребенка с родителями, которые явно находились в неадекватном поведении и представляли опасность для несовершеннолетнего, — пишут неравнодушные пользователи в социальных сетях.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Местные жители попросили помощи у правоохранительных органов, чтобы те приняли меры и забрали ребенка из опасной обстановки. Журналист «Комсомольской правды Тюмень» обратилась в пресс-службу УМВД России по Тюменской области.

— Заявление по данному факту поступало в полицию. Сотрудники МВД проводят проверку. После установления всех обстоятельств, будут приняты меры в пределах нашей компетенции, — прокомментировали в УМВД по запросу редакции.

Напомним, в Тюмени в выходные пропала 16-летняя девочка с зеленой сумкой по имени Сивинчь Абидова.