В Тюмени окончены поиски пропавшей мамы двоих детей в Калининском округе

Девушка перестала выходить на связь с родными и близкими. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени окончены поиски пропавшей матери двоих детей. 24-летняя девушка найдена, она жива, рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в понедельник, 24 апреля 2023 года.

В социальных сетях уточняют, что Анастасия Ц. ушла из дома вечером в четверг, 20 апреля, в Калининском округе. Девушка перестала выходить на связь с родными и близкими.

Предварительно, жительница Тюмени ушла из дома после ссоры с супругом.