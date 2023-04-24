Тюменские нефтепроводчики приняли участие в донорской акции

Фото: ПАО «Транснефть».

Тюменские нефтепроводчики поучаствовали в донорской акции, которая была приурочена к 30-летию ПАО «Транснефть» и ко Дню мецената и благотворителя в России. Процедура забора крови прошла на Тюменской областной станции переливания крови. Ее исследуют и направят в медицинские учреждения для оперативной помощи больным.

– Сотрудники этой компании – активные доноры: на постоянной основе участвуют в подобных акциях. Практически вся донорская кровь, которую они сдают, попадает в банк крови. Нефтепроводчики ведут здоровый образ жизни и дисциплинированны, – отметила заведующая отделом заготовки крови и её компонентов Тюменской областной станции переливания крови Юлия Симонова.

По словам волонтера, специалиста экономического отдела подразделения компании в Тюменской области Елены Рыжковой, первый раз она сдала кровь для родного человека. Теперь приходит на станцию переливания крови регулярно и делает это безвозмездно: «Я буду счастлива, если моя кровь кому-то поможет. В этот раз приехала со своими коллегами».

Фото: ПАО «Транснефть».

Отметим, что корпоративное волонтёрское движение компании активно развивается с 2018 года. Количество сотрудников и членов их семей (а это больше 7,5 тысячи человек, вовлечённых в добровольческие и патриотические мероприятия предприятия) постоянно растёт.

С 2022 года коллектив нефтетранспортного предприятия активно принимает участие в донорских акциях. За предыдущий год и начало 2023 года свою кровь сдали 172 работника – это более 77 литров крови. Добровольцы предприятия приходят на донацию как самостоятельно, так и участвуют в корпоративных волонтёрских мероприятиях.