Отделения почты в Тюмени поменяют график работы в майские праздники

1 и 9 мая все отделения в Тюменской области уйдут на выходной. Фото: Татьяна Коркина

В пресс-службе «Почты России» рассказали о работе почтовых отделений в Тюмени и области в майские праздники.

Так, 1 и 9 мая все отделения в Тюменской области уйдут на выходной. Почтальоны в эти дни также не будут разносить отправления по адресам. В частности, 8 мая 2023 года график работы отделений сократят на один час. Интересно, что в этот день почтальоны работать тоже не станут.

Напомним, социальные выплаты и пенсии перечислят жителям Тюменской области в майские праздники по стандартному графику.