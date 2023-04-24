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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:30

В Тюмени родители выступили против концерта рэпера Uglystephanа

Родители стали массово отправлять претензии на горячую линию родительского комитета
Серафима Краснова
Родители стали массово отправлять претензии на горячую линию родительского комитета.

Родители стали массово отправлять претензии на горячую линию родительского комитета.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские родители жалуются на рэпера Uglystephanа. Исполнитель планирует дать свой концерт в Тюмени уже в мае 2023 года.

Родители стали массово отправлять претензии на горячую линию родительского комитета. Некоторые не хотят, чтобы их дети шли на популярное мероприятие.

Примечательно, что, согласно официальным данным, концерт рэпера пройдет 5 мая 2023 года в «Доме культуры». Мероприятие уже переносили один раз.

В СМИ сообщали, что творчеством исполнителя заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.