В число лучших вузов России 2022 года попали 3 тюменских университета

Государственный вуз Тюмени занял 58-ю строчку.

В список лучших вузов России попали три тюменских университета. Рейтинг пополнился благодаря ТюмГУ, ТИУ и ТГМУ. Рынок образовательных учреждений проанализировали специалисты по подбору персонала.

Государственный вуз Тюмени занял 58-ю строчку в рейтинге, а индустриальный университет – 81-е место. Тюменский медвуз не попал даже в сотню лучших вузов страны. Отметим, что выпускникам ТюмГУ предлагают оплату труда в размере 40 тысяч рублей. Примечательно, что студентам ТИУ и ТГМУ – 50 тысяч рублей.

Отметим, что эксперты при составлении рейтинга опирались на популярность университета, опыт работы преподавателей и уровень будущего дохода.