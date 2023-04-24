В ЖК «Домашний» откроют фитнес-центр с бассейном олимпийского размера

Новый фитнес-центр смогут посещать жители всего района Плеханово. Фото: Алексей Пилизин.

25 метров в длину и почти 10 в ширину – размеры бассейна в новом фитнес-центре, который откроется в самом центре современного жилого комплекса «Домашний». Договор о сотрудничестве подписала компания MallTeam и известная в Тюмени сеть спортивных клубов GEOsport. Строительством займется самый крупный в области застройщик «Страна Девелопмент».

Помимо бассейна на 4 дорожки, в центре будет отдельный детский бассейн, а также тренажерный зал, залы групповых занятий, сауны и хамам, детский клуб, кафе, просторные раздевалки и душевые. Общая площадь всего фитнес-клуба – более 2,5 тыс. кв. м. Одновременно в центре смогут заниматься более 200 человек.

– Это уже второй микрорайон ГК «Страна Девелопмент» в Тюмени, в котором откроется крупный фитнес-центр с бассейном. В целом инфраструктура микрорайонов «Страны» учитывает интересы жителей, которые ведут здоровый образ жизни. В наших ЖК есть велодорожки и пешеходные тропы, воркаут-зоны, площадки для занятий йогой, уличные тренажеры, столы для тенниса и текбола, – комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

В центре предусмотрены бассейны и залы для взрослых и детей. Фото: Антон Никандров.

Под новый фитнес-центр выделено 2 этажа в надземном многоуровневом паркинге, который находится в центре нового ЖК «Домашний» в районе Плеханово. Жилой комплекс будет состоять из 24 домов, а общая площадь всего микрорайона 51 га. Посещать GEOsport смогут как жители «Домашнего», так и ближних домов.

– Мы очень рады такому сотрудничеству. Здорово, что «Страна» комплексно подходит к застройке своих районов и уже на этапе проектирования закладывает в них полноценные спортивные объекты. GEOsport в «Домашнем» станет третьим клубом сети и полноформатным фитнес-центром, где смогут заниматься как жители нового района, так и другие горожане – взрослые и дети с самого раннего возраста. Уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и принесет городу пользу, – прокомментировал Дмитрий Быковский, руководитель сети фитнес-клубов GEOsport.

Открытие фитнес-клуба намечено на 2025 год.

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