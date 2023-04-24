RECORDный ВЕЛОКВЕСТ. Врывайся в сезон!

Фото: Медиа Траст Тюмень.

Радио RECORD продолжает праздновать 5 лет вещания в Тюмени! Этой весной собираем слушателей и друзей на топовые события!

Одно из самых ярких мероприятий этой весны – Юбилейный RECORDный Велоквест!

Не упусти возможность погонять по городу с единомышленниками, разгадать загадки и головоломки на чек-поинтах RECORDного маршрута. Собери максимальное количество баллов и эмоций!

Фото: Медиа Траст Тюмень.

Регистрация на участие в RECORDном Велоквесте https://media-trast-tyumen-event.timepad.ru/event/2389702/

Приём заявок продлится до 4 мая. Подробности в группе ВК Радио РЕКОРД Тюмень (https://vk.com/radiorecord72)

Врывайся в новый сезон!

Старт 6 мая в 13:00 на площади Цветного бульвара (напротив ЦУМа)!

Главный приз – загородный weekend на большую компанию, а также призы и подарки от друзей и партнеров проекта!

Примешь участие в парном или индивидуальном зачёте? Решать тебе!

Не пропусти азартный юбилейный велодвиж в лучшем городе Земли!

Партнеры проекта:

Генеральный спонсор - ЖК DOK - Квартиры с видами на реку по стартовым ценам до конца мая. (ООО «Специализированный застройщик ДОК»)

AGYM | Сеть фитнес-клубов Атлетик Джим | Тюмень - Федеральная сеть. (ООО "МДК-Фитнес")

Pizza Express | Доставка еды, г. Тюмень - Сеть заведений итальянской и японской кухни. (ООО "Винный Град")

Стоматология "Ультра-Дент" | Тюмень – Стоматологическая клиника (ООО "Ультра Дент")

Автошкола "Главная дорога" | г.Тюмень - Сделай шаг навстречу своей мечте! И свободному передвижению по городу. Выбирай «Главную». (ООО "Главная дорога")