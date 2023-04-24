Психологи и психотерапевты расскажут тюменцам, как проблемы родителей могут повлиять на психосоматические заболевания ребенка

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Цикл онлайн-семинаров с психологами «Факультет осознанного родительства»продолжается, следующий эфир на youtube-канале стартует 29 апреля 2023 года.

В 11:00 с семейным системным психотерапевтом Яной Ивлевой обсудим, что же такое детская психосоматика, действительно ли есть связь между соматическими и психическими функциями организма, что формирует симптомы и какие ситуации могут спровоцировать заболевания?

– Идеальная ситуация, конечно, если есть баланс в семейных и рабочих сферах. Но бывают моменты, когда большее внимание приходится уделять чему-то одному. У нас в семье несколько раз случались ситуации, когда я, полностью погрузившись в рабочие задачи, останавливалась лишь тогда, когда моя младшая дочь, на тот момент еще посещавшая детский сад, резко заболевала без всяких видимых причин. Ребенок, которому не хватало мамы, нашел способ, как стать объектом внимания, – рассказывает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

В ходе лекции специалист расскажет о том, как определить, является ли телесное проявление психосоматическим, и решить проблему, если симптомы появились.

По словам второго спикера эфира, педагога-психолога Натальи Филимонцевой, в современном мире, где много технологий, мессенджеров, социальных сетей и игр, дети всё чаще и больше уходят в компьютерный мир, забывая, а точнее, не умея обращать внимание на того, кто рядом. О том, умеют ли дружить современные дети и как родители могут им в этом помочь, поговорим с Натальей Филимонцевой с 12:00 до 13:00.

Задать спикерам вопросы можно как заранее, отправив их в специальных формах, так и в онлайн-режиме во время трансляции.

Участие бесплатное. Полная программа цикла онлайн-семинаров размещается на странице ФАКУЛЬТЕТА.