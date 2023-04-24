Безопасна ли продукция? Горожан взволновала новость о сырье неизвестного происхождения на тюменском мясокомбинате

Фото: из архива агрохолдинга «Юбилейный».

В субботу, 22 апреля, в СМИ региона появилась новость о том, что на одном из тюменских мясокомбинатов было обнаружено около 9 тонн мясного сырья неизвестного происхождения. Продукция, как указано в источниках, была без маркировки, находилась в ящиках и мешках в холодильной камере. Впоследствии всё было изъято и уничтожено.

Такая новость не могла не взволновать общественность. Так, у тюменцев начали появляться вопросы, связанные с безопасностью продукции, изготовленной на мясокомбинате. Корреспондент сайта «КП»-Тюмень» обратилась к представителям компании, чтобы разобраться, насколько правдива информация, появившаяся на просторах интернета.

Как выяснилось, ситуация, о которой писали СМИ, действительно произошла. Однако степень ее серьезности кратна преувеличена. По словам Ивана Рыбакова, директора ООО «Ишимский мясокомбинат», журналисты дали ошибочную оценку фактам первоисточника.

– Мясное сырье было обнаружено с неточной и поврежденной маркировкой. Согласно требованиям законодательства, оно было полностью утилизировано. По данному факту уже проведено внутреннее расследование и приняты профилактические меры, – прокомментировал Иван Рыбаков, отметив, что сейчас для потребителей важнее быть уверенными в том, что продукция мясокомбината безопасна.

– Могу с уверенностью заявить, что наше предприятие гарантирует безопасность всей выпускаемой продукции. Мы работаем на собственном сырье, при этом даже оно поступает в переработку только после получения положительных результатов лабораторных исследований по целому ряду критериев. Кроме того, нашу работу контролируют восемь государственных ветеринарных врачей. Это значит, что соответствие продуктов требованиям безопасности гарантируется также контролем со стороны государства, – заверил директор предприятия.