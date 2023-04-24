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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:49

В Тюмени в выходные пропала 16-летняя девочка с зеленой сумкой по имени Сивинчь Абидова

Подросток ушла из дома 22 апреля 2023 года
Серафима Краснова
Фото: поисковая группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисковая группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюмени пропала 16-летняя девочка Сивинчь Абидова. Подросток ушла из дома в субботу, 22 апреля 2023 года, и не вернулась. Она проживает в микрорайоне Мелиораторов.

Основные приметы ребенка: рост 159 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, а глаза карие. На момент исчезновения была одета в светлую куртку и черные джинсы, а также коричневые ботинки и белую кепку. При себе девочка носит зеленую сумку, сообщили в поисковой группе «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что практикующий психолог Ольга Соколова по запросу редакции «КП»-Тюмень» рассказала, как не допустить побега ребенка из дома и почему так происходит.