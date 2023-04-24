Угрожал продавцу пистолетом: в Тюмени 34-летний мужчина ограбил магазин ради денег и семян подсолнечника

Мужчина заставил открыть кассовый аппарат, откуда похитил денежные средства в сумме 13,5 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени суд вынес приговор в отношении 34-летнего мужчины, который совершил разбойное нападение на продавца круглосуточного магазина. Детали преступления озвучили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

В материалах дела указано, что в августе 2022 года ночью пьяный мужчина применил пневматический пистолет, угрожая продавцу, удерживал ее за шею и причинил перелом щитовидного хряща.

– Мужчина заставил открыть кассовый аппарат, откуда похитил денежные средства в сумме 13,5 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области

Кроме того, подсудимый украл из магазина 4 пачки семян подсолнечника. Изучив материалы дела, суд отправил тюменца на 9 лет в колонию строгого режима.