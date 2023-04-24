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НовостиПолитика24 апреля 2023 6:26

Экс-руководитель тюменского следкома Михаил Богинский назначен на пост главного инспектора Свердловской области

Он будет контролировать чиновников Уральского федерального округа
Серафима Краснова
Фото: полпред президента РФ по УрФО.

Фото: полпред президента РФ по УрФО.

Бывший руководитель тюменского следкома Михаил Богинский назначен на пост главного федерального инспектора Свердловской области.

Теперь он будет контролировать чиновников Уральского федерального округа. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева.

Глава округа представил нового руководителя на оперативном совещании ГФИ.

Напомним, Михаил Богинский появился на свет в 1969 году в Казани, долгое время он проработал в прокуратуре, а позже руководил Следственным комитетом Тюменской области.