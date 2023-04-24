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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:45

Ремонт путепровода у микрорайона Плеханово в Тюмени начнется после 10 мая 2023 года

График ремонтных работ для ТКАД уже утвержден
Серафима Краснова
График ремонтных работ для ТКАД уже утвержден.

График ремонтных работ для ТКАД уже утвержден.

Фото: Татьяна Коркина

Ремонт путепровода у микрорайона Плеханово в Тюмени стартует после 10 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства по Тюменской области.

График ремонтных работ для ТКАД через Трансибирскую магистраль у перекрестка улиц Интернациональная – Авторемонтная уже утвержден.

Фото: Главное управление строительства Тюменской области.

Фото: Главное управление строительства Тюменской области.

– Сложно на ремонтный период организовать комфортную схему движения по путепроводу, потому что он активно используется. Но мы постарались, чтобы как минимум два ряда в каждую сторону постоянно работало. Это позволит избежать серьезных сложностей, хотя совсем их не избежать. Обращаюсь к нашим уважаемым автомобилистам с просьбой проявить немного терпения и выдержки, – уточнил руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Работы пройдут в шесть этапов – демонтаж верхних слоев дорожной одежды на внешней стороне ТКАД. Транспортное движение ограничат специалисты на части правой полосы, уточнили в ведомстве.