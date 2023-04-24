Ремонт путепровода у микрорайона Плеханово в Тюмени начнется после 10 мая 2023 года

График ремонтных работ для ТКАД уже утвержден. Фото: Татьяна Коркина

Ремонт путепровода у микрорайона Плеханово в Тюмени стартует после 10 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства по Тюменской области.

График ремонтных работ для ТКАД через Трансибирскую магистраль у перекрестка улиц Интернациональная – Авторемонтная уже утвержден.

Фото: Главное управление строительства Тюменской области.

– Сложно на ремонтный период организовать комфортную схему движения по путепроводу, потому что он активно используется. Но мы постарались, чтобы как минимум два ряда в каждую сторону постоянно работало. Это позволит избежать серьезных сложностей, хотя совсем их не избежать. Обращаюсь к нашим уважаемым автомобилистам с просьбой проявить немного терпения и выдержки, – уточнил руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Работы пройдут в шесть этапов – демонтаж верхних слоев дорожной одежды на внешней стороне ТКАД. Транспортное движение ограничат специалисты на части правой полосы, уточнили в ведомстве.